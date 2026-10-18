

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، طبق اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: پیرو انتشار دفترچه راهنمای آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی، بدینوسیله به اطلاع همه داوطلبان شرکت در امتحان مذکور می‌رساند، با توجه به اعلام دستگاه‌های اجرایی، اصلاحات و اضافات ذیل در سامانه ثبت‌نام صورت گرفته است.

همه داوطلبان می‌توانند در مهلت باقیمانده تا پایان مدت ثبت‌نام، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات این اصلاحیه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه ثبت‌نام این آزمون به نشانی www.hrtc.ir مراجعه و برای ثبت‌نام در امتحان مذکور اقدام نمایند و یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اند، ضمن مراجعه به پروفایل خود، در صورت تمایل برای ویرایش آن اقدام نمایند.

بر اساس اعلام مرکز آزمون جهاددانشگاهی برنامه زمان‌بندی این آزمون به شرح زیر است:

زمان ثبت‌نام: پنجشنبه ۱۶ مهرماه تا پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵

دریافت کارت ورود به جلسه: از سه‌شنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵



آزمون نیز روز جمعه ۱۳ آذر در تهران برگزار می شود

