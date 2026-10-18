کمیته انضباطی پرسپولیس را جریمه کرد
آرای جدید کمیته انضباطی صادر شد که در آن نام پرسپولیس هم دیده میشود.
باشگاه فجر سپاسی به علت تاخیر در ورود به زمین در بازی مقابل سپاهان ۳۰ میلیون تومان و بهنام مرتضایی از شمسآذر بابت رفتار غیرورزشی در بازی مقابل پیکان ۲۰ میلیون تومان شدند.
باشگاه پرسپولیس به علت مغایرت نسبت فروش بلیت با تعداد تماشاگران و سر دادن شعارهای موهن در بازی مقابل صنعت نفت ۷۰ میلیون تومان جریمه شد. باشگاه صنعت نفت هم بابت تاخیر در ورد به زمین ۴۰ میلیون تومان جریمه شد.
تیم نساجی هم بابت تاخیر در ورود به زمین و رفتار هواداران ۶۰ میلیون تومان جریمه شد.