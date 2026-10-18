به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کمیته انضباطی آرای جدید خود را اعلام کرد که این آرا به شرح زیر است:

باشگاه فجر سپاسی به علت تاخیر در ورود به زمین در بازی مقابل سپاهان ۳۰ میلیون تومان و بهنام مرتضایی از شمس‌آذر بابت رفتار غیرورزشی در بازی مقابل پیکان ۲۰ میلیون تومان شدند.

باشگاه پرسپولیس به علت مغایرت نسبت فروش بلیت با تعداد تماشاگران و سر دادن شعار‌های موهن در بازی مقابل صنعت نفت ۷۰ میلیون تومان جریمه شد. باشگاه صنعت نفت هم بابت تاخیر در ورد به زمین ۴۰ میلیون تومان جریمه شد.

تیم نساجی هم بابت تاخیر در ورود به زمین و رفتار هواداران ۶۰ میلیون تومان جریمه شد.