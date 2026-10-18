به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فراز احمدی گفت:از ابتدای سال ۴۳۷ هزار راس دام سبک شامل گوسفند و بز در دامداری‌ها و روستا‌های مراغه تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفته است.

وی افزود: واکسیناسیون دام سنگین نیز به تعداد ۱۷ هزار راس در جمعیت گاو و گوساله روستا‌ها و گاوداری‌های انجام شده است.

وی اضافه کرد: واکسیناسیون دام‌ها برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های مهم واگیر دامی از جمله آبله، شاربن، طاعون نشخوار کنندگان کوچک، هاری، تب برفکی و لمپی‌اسکین انجام شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی مراغه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خدمات دامپزشکی به‌ صورت رایگان ارائه شده است گفت: بخش خصوصی نیز در اجرای واکسیناسیون دام‌ها مشارکت فعال داشته است.

وی افزود: حفظ سرمایه دامی، کاهش خسارت‌های ناشی از بیماری‌های واگیر و حمایت از دامداران از اهداف مهم واکسیناسیون دام‌ها است.

احمدی گفت: همکاری دامداران، مشارکت بخش خصوصی و حمایت‌های دولت نقش موثری در افزایش پوشش واکسیناسیون و کنترل بیماری‌های دامی در شهرستان داشته است.