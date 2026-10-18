در نشست هم‌اندیشی هیئت مرکزی گزینش و شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیر‌دولتی، بر تسهیل و تسریع گزینش کارکنان مدارس غیردولتی تأکید شد و مفاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک نهایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست هم‌اندیشی هیئت مرکزی گزینش و شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیر‌دولتی، بر تسهیل و تسریع گزینش کارکنان مدارس غیردولتی تأکید شد و مفاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک نهایی شد.

نشست هم اندیشی هیئت مرکزی گزینش و سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به منظور نهایی‌سازی تفاهم‌نامه همکاری با هدف تسهیل و تسریع و کاهش چالش‌ها و محدودیت‌های بررسی صلاحیت‌های عمومی کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر‌دولتی با حضور دبیر، مدیرکل، اعضا و معاونین دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش و معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی برگزار شد.

در این نشست که شاپور محمدزاده مشاور وزیر و دبیر هیئت مرکزی گزینش، رضا روستایی نماینده هیئت عالی گزینش کشور در هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش، سیدرسول طالبی مشاور مدیر کل، حمیدرضا شیخ ویسی معاون طرح و برنامه و آموزش هیات مرکزی گزینش، علی صنیعی رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی کشور حضور داشتند، تبادل نظرلازم جهت نهایی سازی مفاد تفاهم نامه صورت گرفت و مقرر شد در اسرع وقت نسبت به امضای تفاهم نامه و اجرایی شدن مفاد آن اقدام گردد.