به مناسبت گرامیداشت روز پرستار و هفته کادر درمان از پرستاران نمونه تامین اجتماعی و علوم پزشکی استان سمنان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان گفت: در حال حاضر ۳۵۰ پرستار در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان سمنان مشغول به کار هستند که امسال هشت پرستار نمونه استانی و بیست نفر هم پرستاران کوشا معرفی و برگزیده شدند.

حسن پیوندی از برگزاری آزمون سراسری استخدامی پرستاران خبر داد و گفت: در کشور برای جذب سه هزار پرستار در سازمان تامین اجتماعی برنامه ریزی شده که سهم استان سمنان ۲۵ نفر است.

راه انداری مجدد اداره پرستاری برای تسهیل در امور و نیز افزایش تعرفه‌های پرستاری از آبان ، دیگر خبر‌های مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان بود.

در سایر مناطق استان سمنان هم از جمعی از مسئولان از پرستاران تجلیل کردند.