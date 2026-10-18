با حضور معاون فنی و راه روستایی وزارت راهداری و حمل و نقل جاده ای عملیات اجرایی چهارخطه کردن، بهسازی و روکش آسفالت گرم محور سمیرم به حنا آغاز شد.

با حضور معاون فنی و راه روستایی وزارت راهداری و حمل و نقل جاده ای

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فنی و راه روستایی وزارت راهداری و حمل و نقل جاده ایی گفت: محور سمیرم به حنا به طول ۲۲ کیلومتر به علت کم بودن عرض جاده یکی از محور‌های پر حادثه شهرستان سمیرم‌است که با اعتبار اولیه ۱۵۷ میلیارد تومان عملیات اجرایی چهارخطه، و بهسازی و آسفالت این مسیر اغاز شد.

علی خانقایی افزود: همچنین راه بین استانی پادنا سمیرم به دژ کرد استان فارس و راه ارتباطی روستای عقدک سمیرم با بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

معاون وزیر راه در سفر خود به سمیرم از جاده در حال اساخت ونک سولجان استان چهار محال و بختیاری نیز بازدید کرد.

سمیرم ۱۸۰۰ کیلومتر جاده همسنگ دارد.