جلسه کارگروه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز شهرستان میبد با هدف بررسی راهکار‌های پیشگیری از تخلفات ساختمانی، صیانت از اراضی ملی و حریم رودخانه‌های فصلی و ساماندهی ارائه خدمات به ساخت‌وساز‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار ویژه میبد در این جلسه، درباره استعلام‌های شرکت آب و فاضلاب از شهرداری‌ها برای اعلام نظر درباره واگذاری انشعابات آب و فاضلاب، گفت: تا پیش از دریافت پاسخ استعلام از سوی شهرداری‌ها، اقدامی در این زمینه صورت نگیرد.

طباطبائی با تأکید بر ضرورت حفاظت از حریم رودخانه‌های فصلی تصریح کرد: شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان پیش از صدور هرگونه مجوز قانونی برای ساخت‌وساز در این محدوده‌ها، استعلام لازم را از شرکت آب منطقه‌ای دریافت کنند.

فرماندار ویژه میبد همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در زمینه واگذاری زمین و جلوگیری از هرگونه واگذاری غیرقانونی تأکید کرد و گفت: از اختصاص اراضی ملی به‌عنوان زمین معوض، بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوز‌های لازم، خودداری شود.

ایجاد گشت‌های مشترک و تشدید برخورد با تخلفات ساختمانی، تشکیل گشت‌های مشترک با محوریت شهرداری‌ها و مشارکت دستگاه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی، دادگستری، راه و شهرسازی و منابع طبیعی برای شناسایی و پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، اخذ مجوز پلمب ساختمان‌های غیرمجاز از شورای تأمین، راه‌اندازی پلیس ساختمان شهرداری میبد و ارسال گزارش آن به فرمانداری، از مصوبات این جلسه بود.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، شهرداری‌ها موظف شدند حداکثر ظرف ۱۵ روز آینده، اقدامات و پاسخ‌های لازم در خصوص مصوبات این کارگروه را به فرمانداری ارائه دهند.