امیرمهدی یاحقی، ملی‌پوش ۱۷ ساله اهل چالوس، در مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی جهان در پاراگوئه به مدال طلای ماده ۱۰۰ متر جوانان دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، امیرمهدی یاحقی، ملی‌پوش ۱۷ ساله اسکیت سرعت ایران و اهل چالوس، در مسابقات قهرمانی جهان در پاراگوئه به مدال طلای ماده ۱۰۰ متر جوانان دست یافت.

به گزارش روابط عمومی هیئت اسکیت مازندران، یاحقی پس از موفقیت در مراحل مقدماتی و حذفی، به فینال این رقابت‌ها راه یافت و مدال خود را قطعی کرد.

این ورزشکار مازندرانی در دیدار نهایی نیز با غلبه بر حریف کلمبیایی خود، در جایگاه نخست ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد.

بر اساس اعلام هیئت اسکیت مازندران، این مدال نخستین طلای ایران در تاریخ مسابقات قهرمانی جهان اسکیت سرعت به شمار می‌رود.