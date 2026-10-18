­معاون فناوری یک شرکت فولادی از تولید محصولی تخصصی برای استفاده در سیمان حفاری و تثبیت چاه‌های نفت با استفاده از پسماند‌های صنعتی خبر داد؛ محصولی که پس از عبور از مراحل آزمایشی، در مسیر تجاری‌سازی و تولید انبوه قرار گرفته است.

سید رضا هاشمی‌زاده، در گفت‌و‌گو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به مزیت‌های این محصول گفت: این محصول از نظر کیفیت، برتری قابل‌توجهی نسبت به نمونه‌های مشابه داخلی دارد و برخلاف محصولات متکی بر مواد معدنی خام، از پسماند‌های صنعتی تولید می‌شود.

وی افزود: استفاده از پسماند‌های صنعتی برای تولید محصولات تخصصی، علاوه بر کاهش آثار زیست‌محیطی، زمینه‌ساز افزایش ارزش افزوده و تحقق اقتصاد چرخشی است.

معاون فناوری شرکت فولادی با اشاره به ظرفیت‌های این محصول در بازار داخلی و خارجی افزود: نیاز سالانه کشور به این محصول حدود ۳۰ هزار تن برآورد می‌شود و با توجه به مزیت‌های رقابتی آن در قیمت و کیفیت، امکان ورود به بازار‌های صادراتی نیز وجود دارد.

هاشمی‌زاده تأکید کرد: رویکرد ما در تبدیل پسماند‌ها و ضایعات صنعتی به محصولات باارزش و حرکت به سمت توسعه فناوری‌های نوین و استفاده بهینه از منابع است.