به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، کاملی گفت: با پیگیری‌های استاندار و در راستای توسعه شبکه پروازی استان، ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مسافران و پاسخگویی به نیاز‌های سفر‌های هوایی، پرواز روز چهارشنبه نیز به برنامه پروازی این شرکت اضافه شده است.

وی افزود: پرواز‌های این شرکت از تهران روز‌های یکشنبه ساعت ۱۶ و چهارشنبه ساعت ۱۳:۴۵ و از بجنورد روز‌های دوشنبه ساعت ۶:۲۰ صبح و چهارشنبه ساعت ۱۶:۰۵ انجام می‌شود.

شرط ماندگاری این پرواز‌ها، استفاده شرکت ها، صنایع، دولتی‌ها و مردم از آن برای تردد به تهران است و پرواز خالی احتمال لغو آن را در پی خواهد داشت.