به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی العربی؛ در جدیدترین عملیات جستجوی شهدا در غزه پیکر ۷۵ شهید از زیر آوار خارج شد و همچنان ۸ هزار مفقود دیگر در فهرست قرار دارند.

تشییع جنازه‌ای جدید برای هفتاد و پنج پیکر از شهدای فلسطینی که در حملات اسرائیل از آغاز جنگ به شهادت رسیده‌اند برگزار شد. دفاع مدنی حدود یک ماه تلاش کرد تا پیکر این شهدا را از زیرآوار خارج کند.

بیشتر آنها در روز‌های آغازین جنگ شهید شدند و حدود سه سال از شهادتشان گذشته است. این صحنه‌های سخت وداع که گاه‌به‌گاه در یک شهر برگزار می‌شود، بار دیگر یادآور عمق زخمی است که به همه فلسطینی‌ها وارد شده و فقدان هزاران فلسطینی را یادآوری می‌کند: ۷۴ هزار شهید که در میان آنها کودکان و سالمندان و افراد سالخورده نیز هستند. امروز خانواده‌هایشان با اندوه و حسرتی عمیق با آنها وداع می‌کنند. اما چیز دیگری هم باقی می‌ماند: هشت هزار مفقود زیر آوار که در فهرستی طولانی منتظرند. نهاد‌های بین المللی می‌گویند با این روند در عملیات آواربرداری، بایدحدود ده سال کامل منتظر بمانند. یعنی شهدای بیشتری وجود دارند و سال‌های آینده زیر آوار خواهند ماند، مگر اینکه بازسازی آغاز شود.