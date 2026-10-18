روابط عمومی مرکز بهداشت کیش اعلام کرد: برنامه آموزشی تغذیه سالم و سفره سلامت، گرامیداشت هفته ملی کودک در یکی از مهد کودک‌های کیش برگزار شد.

دوره آموزشی تغذیه سالم و سفره سلامت، گرامیداشت هفته ملی کودک در کیش

دوره آموزشی تغذیه سالم و سفره سلامت، گرامیداشت هفته ملی کودک در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: کارشناسان مرکز بهداشت در این برنامه با ارائه آموزش‌های کاربردی به والدین، اصول تغذیه سالم کودکان، روش‌های غنی‌سازی و افزایش ارزش غذایی وعده‌های غذایی و اهمیت تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای متناسب با سن کودک را آموزش دادند.

ارائه نکته‌هایی درباره برقراری ارتباط مؤثر با کودکان و تقویت تعامل والدین و فرزندان به شرکت کنندگان ارائه شد تا زمینه ارتقای سلامت جسمی و روانی کودکان و بهبود شیوه‌های فرزندپروری فراهم شود.