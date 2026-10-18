به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روکش آسفالت جاده دسترسی روستای بهرام‌آباد فریدونشهر تکمیل شد.

فرماندار شهرستان فریدونشهر گفت: برای روکش آسفالت این مسیر به طول ۶۰۰ متر بیش از ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است

حمید رحیمیان افزود: راه ارتباطی روستا‌های مکدین و میدانک دوم نیز در صورت مساعد بودن شرایط جوی به زودی آسفالت می‌شود.

روستای بهرام‌آباد در فاصله ۸۵ کیلومتری مرکز شهرستان در بخش کوهساران موگویی شهرستان فریدونشهر واقع شده است.

۷۲۱ فرصت شغلی در ۶ ماه نخست سال جاری با صدور پروانه‌های کسب جدید در این شهرستان کاشان ایجاد شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشان گفت: بر اساس شاخص کشوری به ازای هر پروانه کسب به‌طور میانگین ۲.۵ نفر اشتغال در نظر گرفته می‌شود.

علی نجاتیان با اشاره به آمار پروانه‌های صادرشده در نیمه نخست سال جاری افزود: در این مدت ۷۲۱ فقره پروانه کسب عادی صادر شده که به تفکیک شامل ۴۱۱ پروانه در رسته توزیعی، ۸۶ پروانه در خدمات فنی، ۹۳ پروانه در بخش خدماتی و ۱۳۱ پروانه در رسته تولیدی است.