رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رامشیر استان خوزستان از اجرای اردوی جهادی دامپزشکی در روستای عوده با هدف حمایت از دامداران مناطق کم‌برخوردار، پیشگیری از بیماری‌های دامی و صیانت از سرمایه‌های دامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میلاد عامری با اشاره به برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی رامشیر در روستای عوده این شهرستان، اظهار داشت: در این اردوی یک‌روزه، در مجموع ۳ هزار و ۶۸۰ نوبت‌سر ایمن سازی دام انجام شد که شامل مایه‌کوبی یک هزار و ۸۰۰ رأس دام سبک علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، یک هزار و ۸۰۰ رأس دام سبک علیه تب برفکی و ۸۰ رأس دام سنگین علیه تب برفکی بود.

وی افزود: در راستای کنترل انگل‌های خارجی و کاهش خطر انتقال بیماری‌ها، عملیات سم‌پاشی در بیش از ۴ هزار مترمربع از اماکن دامی روستا انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی رامشیر ادامه داد: کارشناسان این اداره در جریان اردوی جهادی، ۱۹۰ مورد پایش و مراقبت فعال بیماری‌های دامی را انجام دادند و ۱۰ رأس دام بیمار نیز به‌صورت رایگان معاینه و تحت درمان دارویی قرار گرفتند.

عامری با تأکید بر اهمیت آموزش دامداران در پیشگیری از بیماری‌ها گفت: در کنار خدمات بهداشتی و درمانی، ۱۲ دوره آموزش چهره‌به‌چهره و ترویجی با محوریت بهداشت جایگاه دام، مدیریت تغذیه و راه‌های پیشگیری از بیماری‌های مشترک و واگیر دامی برگزار شد.

عامری تصریح کرد: ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در مناطق کم‌برخوردار، علاوه بر کمک به کاهش هزینه‌های دامداران، در ارتقای سلامت دام، کنترل بیماری‌ها و حفظ بهداشت عمومی نقش مؤثری دارد.