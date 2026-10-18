همزمان با سراسر کشور، پویش ملی سلامت دهان و دندان با محوریت آموزش، خودمراقبتی و پیشگیری در مدارس استان سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این طرح با شعار «دو، دو تا یادت نره؛ روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه» با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف، پیام‌های ساده و کاربردی خودمراقبتی را به خانواده‌ها و دانش‌آموزان منتقل می‌کند.

در این طرح برنامه‌های آموزشی سلامت دهان و دندان، فلورایدتراپی و جشن دندان شش برای دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

جشن رویش دندان شش برای دانش‌آموزان پایه اول مدارس ابتدایی استان سمنان نیز در قالب این طرح برگزار شد.

دندان شش نخستین دندان دائمی است که در حدود شش‌سالگی می روید و نقش بسیار مهمی در سلامت دهان، تغذیه و نظم دندانی فرد در طول عمر دارد؛ به همین دلیل آموزش و مراقبت از این دندان از اولویت‌های اصلی برنامه‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت است.

در این برنامه، دانش‌آموزان ضمن آشنایی با اهمیت مراقبت از دندان‌ها و نقش پیشگیری در حفظ سلامت دهان و دندان، با اصول مراقبت صحیح و ضرورت رعایت عادت‌های بهداشتی روزانه آشنا شدند.