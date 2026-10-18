مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم در راستای اجرای عملیات‌های هوشمندانه، موفق به کشف ۲۷ کیلوگرم تریاک و بازداشت ۵ نفر از عوامل مرتبط با انتقال این محموله شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جانشین فرمانده انتظامی استان قم، گفت: در پی تعاملات اطلاعاتی میان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس و قم، مشخص شد که گروهی از قاچاقچیان قصد دارند مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را با استفاده از دو دستگاه خودروی سمند، از استان‌های جنوبی از طریق محور‌های مواصلاتی استان قم به مقصد استان‌های همجوار منتقل کنند.

سردار منوچهر نصیری، افزود: مأموران پلیس با هماهنگی‌های قضایی لازم، موضوع را در دستور کار قرار داده و پس از شناسایی مسیر و زمان حرکت، عملیات کنترل نامحسوس خودرو‌های عبوری را در محور‌های مواصلاتی استان آغاز کردند.

وی با اشاره به نتایج این عملیات گفت: در جریان بازرسی دقیق خودرو‌های مذکور، مجموعاً ۲۷ کیلوگرم و ۳۰۰ گرم تریاک در قالب ۹ بسته مختلف کشف شد. همچنین ۵ نفر از متهمان در ارتباط با این محموله دستگیر و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.