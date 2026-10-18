مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به پروژه‌های جمع‌آوری گاز‌های همراه مشعل، این اقدام را گامی مهم در صیانت از سرمایه‌های ملی و حفاظت از محیط زیست دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حمید دریس در بازدید از میدان و تاسیسات نفتی دارخوین با اشاره به طرح های جمع آوری های گازهای همراه مشعل در این شرکت گفت : گازهای همراه سرمایه ملی هستند و جلوگیری از سوزاندن این منابع ارزشمند، علاوه بر صیانت از سرمایه‌های کشور، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست دارد.

وی با تأکید بر اینکه حتی یک روز کاهش گازسوزی نیز ارزشمند است ادامه داد : مجموعه مدیران و رؤسای شرکت باید با برنامه ریزی و رفع موانع و شتاب‌بخشی لازم به اجرای طرح جمع آوری گازهای مشعل اهتمام جدی داشته باشند.