به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، خراسان شمالی به عنوان میزبان جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر با عنوان هزار و یک روایت انتخاب شده است.

مهدی آریان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با بیان اینکه هنرمندان فیلم و عکس استان در کنار دیگر هنرمندان کشور استقبال خوبی از این جشنواره کرده اند افزود : از بین آثار ارسالی به این جشنواره پس از داوری، ۲۲۴ فیلم و ۸۲۸ عکس به مرحله پایانی راه یافت.

اختتامیه جشنواره ۳۰ مهر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور در بجنورد برگزار خواهد شد .