مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران از اجرای برنامه دو مرحله‌ای لایروبی انهار روباز و روبسته، مسیل‌ها، کانال‌ها و قنوات پایتخت خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۹۰ درصد موارد منشاء آب‌گرفتگی با دلیل عمرانی در مناطق مختلف تهران، با پیگیری‌های انجام‌شده توسط مناطق و مجموعه‌های مرتبط شهرداری، رفع نقص شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا جعفری با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی و ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب اظهار کرد: مجموعه خدمات شهری شهرداری تهران با رویکرد پیشگیرانه، مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی، فنی و پشتیبانی را برای افزایش آمادگی در برابر شرایط جوی پیش‌رو و کاهش مخاطرات ناشی از بارندگی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا، لایروبی و پاک‌سازی مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی، آماده‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی، شناسایی نقاط مستعد آب‌گرفتگی و تقویت هماهنگی میان واحد‌های اجرایی از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای آمادگی شهر تهران در برابر بارش‌های احتمالی دنبال می‌شود.

اجرای عملیات لایروبی در دو مرحله

جعفری با تشریح برنامه زمان‌بندی عملیات لایروبی در پایتخت گفت: این عملیات در دو فاز برنامه‌ریزی شده است؛ فاز نخست از ابتدای شهریورماه آغاز شد و تا ابتدای مهرماه ادامه یافت و فاز دوم نیز از ابتدای مهرماه آغاز شده و تا ابتدای آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: در این برنامه، لایروبی و پاک‌سازی انهار روباز و روبسته، کانال‌ها، مسیل‌ها و قنوات با توجه به شرایط هر محدوده و نیاز‌های اجرایی آن مورد توجه قرار گرفته است تا ضمن رفع انسداد‌های احتمالی و برداشت رسوبات و پسماندها، زمینه هدایت مناسب روان‌آب‌ها و کاهش احتمال آب‌گرفتگی معابر فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع بارش‌ها تصریح کرد: مدیریت مؤثر روان‌آب‌های شهری مستلزم پایش مستمر مسیر‌های انتقال آب، شناسایی نقاط دارای مشکل و رفع نواقص احتمالی است. بر همین اساس، مناطق شهرداری و واحد‌های تخصصی مرتبط وظیفه دارند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اقدامات لازم را برای افزایش آمادگی عملیاتی دنبال کنند.

برگزاری رزمایش سیل و هماهنگی دستگاه‌های مسئول

جعفری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای آمادگی مدیریت بحران شهری خاطرنشان کرد: علاوه بر عملیات لایروبی و آماده‌سازی تجهیزات، مانور تخصصی سیل نیز توسط سازمان مدیریت بحران شهر تهران برگزار شده است تا آمادگی عملیاتی دستگاه‌های مسئول و نحوه هماهنگی میان مجموعه‌های امدادی و خدمات‌رسان در شرایط اضطراری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هماهنگی میان سازمان مدیریت بحران شهر تهران، جمعیت هلال‌احمر، شرکت آب و فاضلاب، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و سایر دستگاه‌های مرتبط، از الزامات مدیریت مؤثر حوادث ناشی از بارش‌های شدید است. با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، تلاش شده است ظرفیت‌های عملیاتی دستگاه‌ها برای ارائه خدمات سریع‌تر و مؤثرتر در زمان بروز بارندگی‌های شدید و شرایط احتمالی سیلابی تقویت شود.

مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران تأکید کرد: هدف از این هماهنگی‌ها، افزایش سرعت واکنش، تسهیل پشتیبانی متقابل و فراهم کردن امکان اعزام به‌موقع نیرو‌ها و تجهیزات به نقاط نیازمند خدمات است تا در صورت بروز شرایط اضطراری، اقدامات لازم با انسجام و آمادگی بیشتری انجام شود.

رفع نقص بیش از ۹۰ درصد نقاط دارای آب‌گرفتگی با منشأ عمرانی

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری مشکلات آب‌گرفتگی در مناطق مختلف تهران اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در مناطق و توسط مجموعه‌ها و نهاد‌های مرتبط در شهرداری تهران، بیش از ۹۰ درصد موارد آب‌گرفتگی که منشأ آنها مسائل و نواقص عمرانی بوده است، رفع نقص شده‌اند.

وی افزود: شناسایی و پیگیری این موارد با هدف برطرف کردن مشکلات زیرساختی و کاهش احتمال تکرار آب‌گرفتگی در نقاط آسیب‌پذیر انجام شده است و اقدامات لازم برای رسیدگی به موارد باقی‌مانده نیز در حال پیگیری است.

مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است نواقص باقی‌مانده نیز تا پیش از پایان فاز دوم طرح لایروبی مسیل‌ها و قنوات، با همکاری مناطق و مجموعه‌های مسئول، تا حد امکان برطرف شود تا آمادگی شهر برای مواجهه با بارش‌های احتمالی افزایش یابد.

آماده‌باش واحد‌های اجرایی و تجهیزات تخصصی خدمات شهری

جعفری با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه‌های اجرایی خدمات شهری برای مواجهه با شرایط احتمالی بارندگی شدید گفت: کلیه واحد‌های اجرایی ۱۳۷، اداره مسیل‌ها و قنوات، مناطق شهرداری و ادارات مدیریت بحران با استفاده از امکانات، ظرفیت‌ها و تجهیزات موجود برای ارائه خدمات در شرایط اضطراری آماده‌باش هستند.

وی افزود: در این آمادگی عملیاتی، تجهیزات تخصصی از جمله پمپ‌های کف‌کش و همچنین ماشین‌آلات تخصصی سازمان مدیریت پسماند پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز آب‌گرفتگی یا نیاز به تخلیه آب از نقاط مختلف شهر، امکان پشتیبانی و اعزام تجهیزات متناسب با شرایط فراهم باشد.

وی ادامه داد: آماده‌به‌کاری ماشین‌آلات، پیش‌بینی ظرفیت‌های پشتیبان و هماهنگی میان واحد‌های اجرایی، نقش مهمی در کاهش زمان رسیدگی به حوادث احتمالی دارد و این ظرفیت‌ها با هدف ارائه خدمات سریع و مؤثر به شهروندان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

شهروندان مشکلات آب‌گرفتگی را به سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند

مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت شرایط احتمالی ناشی از بارندگی اظهار کرد: شهروندان محترم در صورت بروز هرگونه مشکل در تردد، مشاهده آب‌گرفتگی معابر یا اختلال در مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران اطلاع‌رسانی کنند.

جعفری افزود: بر اساس تمهیدات و پیش‌بینی‌های انجام‌شده، همکاران ما در مجموعه خدمات شهری در کوتاه‌ترین زمان ممکن و متناسب با شرایط و اولویت هر مورد، برای بررسی و رفع مشکل به محدوده مورد نظر اعزام خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی نیرو‌های اجرایی، تأمین تجهیزات تخصصی، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و همکاری میان دستگاه‌های مسئول در کنار اطلاع‌رسانی به‌موقع شهروندان، مجموعه اقداماتی است که با هدف کاهش مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید، مدیریت بهتر شرایط احتمالی سیلاب و حفظ ایمنی و سهولت تردد در معابر شهر تهران دنبال می‌شود.