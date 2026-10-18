به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، رئیس اداره حمل‌ونقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: بیش از یک میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا در قالب ۱۳۴ هزار و ۷۹۰ سفر باری استان طی ۶ ماه گذشته جابه‌جا شد که از افزایش ۳.۳ درصدی تناژ کالا‌های حمل شده و رشد ۱.۷ درصدی تعداد سفر‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

علی شرفی با اشاره به عمده کالا‌های حمل‌شده در این مدت افزود: سیمان با سهم ۳۹ درصدی، کود اوره با ۱۶ درصد و پودر آلومینیوم با ۶ درصد، بیشترین سهم را از مجموع کالا‌های جابه‌جا‌شده به خود اختصاص داده‌اند.

وی همچنین درباره ظرفیت‌های بخش حمل و نقل کالای استان اظهار کرد: ۴۲ شرکت حمل و نقل، ۹ هزار و ۵۶۰ دستگاه انواع ناوگان باری و ۸ هزار و ۳۶۶ راننده در این بخش فعالیت دارند و در زمینه جابه‌جایی کالا و ارائه خدمات حمل‌ونقلی به فعالان اقتصادی استان نقش‌آفرینی می‌کنند.