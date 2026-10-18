به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ادهم کرد زابلی گفت: سیستان و بلوچستان در ارزیابی‌های اخیر وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان میزبان برتر ایران انتخاب شد و برای نخستین‌بار در تاریخ ورزش استان، جایگاه ما از رتبه ۲۸ کشوری ابتدا به هفدهم و در نهایت به یازدهم ارتقا یافت.

وی با بیان اینکه در میان استان‌های کم‌برخوردار، موفق به کسب رتبه نخست کشور در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی شدیم، افزود: در مسابقات جام پرچم نیز با حضور بیش از ۲۰ هزار شرکت‌کننده، استان ما رتبه اول را بدست آورد؛ این مسابقات در هفت رشته بانوان و هفت رشته مردان در دورافتاده‌ترین نقاط استان اجرا شد و شور و نشاط گسترده‌ای میان مردم ایجاد کرد.