به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بیش از ۲۳۰ شب است که مردم برای اعلام حمایت از نظام، نیرو‌های مسلح، اقتدار و انسجام و همه آرمان‌های خود پای کارند. کشور سر افراز ما در این هفت ماه علاوه بر ابزار‌های نظامی و سیاسی از یک فناوری جدید رونمایی کرد و آن را به کار برد. نمایش وحدت و انسجام ملی که در قالب اجتماع شبانه بروز و ظهور یافت و به یک وزنه تاثیر گذار و مکمل در کنار معادلات میدان، دیپلماسی، تاب آوری و مقاومت تبدیل شد. یک فناوری نوظهور برای مقابله با جنگ ترکیبی.