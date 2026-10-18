به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امین قلی‌زاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: در به‌روزرسانی اخیر پایگاه داده‌های استانداردشده شاخص‌های استنادی دانشمندان که در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۶ در مخزن داده‌های Elsevier منتشرشده است، نام ۱۴ پژوهشگر از دانشگاه محقق اردبیلی در فهرست ۲ درصد برتر دانشمندان پراستناد جهان بر اساس عملکرد استنادی در سال ۲۰۲۵ قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این فهرست با بهره‌گیری از شاخص‌های استاندارد استنادی و داده‌های پایگاه اسکوپوس، عملکرد استنادی پژوهشگران را در حوزه‌های موضوعی مختلف ارزیابی می‌کند، افزود: در این ارزیابی، عملکرد علمی پژوهشگران بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های معتبر علم‌سنجی و میزان استناد به آثار علمی آنان، در ۲ بخش «عملکرد استنادی سالانه» و «عملکرد استنادی در طول دوران فعالیت علمی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قلی‌زاد ادامه داد: بر اساس اطلاعات گروه نخست فهرست عملکرد استنادی یک‌ساله، عزیز حبیبی استاد تمام دانشکده علوم پایه در حوزه شیمی فیزیک، هادی غایبی استاد تمام دانشکده فنی و مهندسی در حوزه انرژی، حسین شایقی استاد ممتاز دانشکده فنی و مهندسی در حوزه انرژی، هادی نوبری پژوهشگر وابسته دانشگاه محقق اردبیلی و عضو هیأت علمی دانشگاه Universidad Politécnica de Madrid در حوزه علوم ورزشی، یاشار عزیزیان استاد تمام دانشکده علوم پایه در حوزه فیزیک کاربردی، سجاد پیرمحمد استاد تمام دانشکده فنی و مهندسی در حوزه مهندسی مکانیک و حمل و نقل، یوسف عباسپور استاد تمام دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه کشاورزی، عسگر عباداللهی استاد تمام دانشکده کشاورزی مغان در حوزه حشره‌شناسی، سینا فیض‌الله‌زاده استادیار دانشکده فناوری‌های نوین در حوزه مهندسی مکانیک و حمل و نقل، ایرج فرجی داودخانی پژوهشگر و دانشجوی دکتری دانشکده فنی و مهندسی در حوزه انرژی، حمید حیدرزاده دانشیار دانشکده فنی و مهندسی در حوزه اپتوالکترونیک و فوتونیک، اسداله اسدی استاد تمام دانشکده علوم پایه در حوزه فارماکولوژی و داروسازی، سید مهدی رضوی استاد تمام دانشکده علوم پایه در حوزه شیمی دارویی و زیست‌مولکولی و مجید حسین‌پور دانشیار دانشکده فنی و مهندسی در حوزه مهندسی برق و الکترونیک در زمره ۲ درصد دانشمندان پراستناد جهان در سال ۲۰۲۶ قرار گرفته‌اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی ضمن تبریک این دستاورد علمی، گفت: حضور پژوهشگران دانشگاه در فهرست‌های معتبر بین‌المللی مبتنی بر شاخص‌های استنادی، بیانگر ظرفیت‌های علمی ارزشمند دانشگاه و تلاش اعضای هیئت علمی برای تولید و انتشار دانش اثرگذار است که این موفقیت می‌تواند زمینه‌ساز تقویت انگیزه پژوهشی، توسعه همکاری‌های علمی و ارتقای جایگاه دانشگاه در عرصه ملی و بین‌المللی باشد.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت و اثربخشی پژوهش‌ها، افزود: دانشگاه محقق اردبیلی حمایت از پژوهشگران توانمند، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی، گسترش همکاری‌های بین‌رشته‌ای و تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت را از اولویت‌های خود می‌داند؛ چراکه دستیابی به مرجعیت علمی مستلزم توجه همزمان به کیفیت پژوهش، نوآوری، حل مسائل کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص است.

قلی‌زاد حضور پژوهشگران این دانشگاه در فهرست دانشمندان پراستناد جهان را جلوه‌ای از توانمندی علمی اعضای هیئت علمی و حاصل تلاش‌های مستمر آنان در توسعه دانش و فناوری دانست و ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی، زمینه ارتقای کیفیت و اثرگذاری دستاورد‌های علمی و حضور پررنگ‌تر دانشگاه در عرصه بین‌المللی فراهم شود.