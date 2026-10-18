در تجمع‌های حماسی، مردم سراسر استان همچون شب‌های گذشته جلوه‌هایی از همسبتگی، عشق به وطن و حمایت از جبهه مقاومت را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حاضران در این اجتماع بار دیگر بر تداوم همراهی و همبستگی خود تأکید کردند.

حضور مستمر مردم ولایی وبصیر استان در تجمع‌های مردمی شبانه روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی ملتی است که در بزنگاه‌های تاریخی، پای کار انقلاب و آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) ایستاده است.

حضوری که نشان داد تهدید خارجی و فشار‌های همه‌جانبه دشمن در بسیاری از عرصه‌ها به بازآفرینی عشق به ایران به‌مثابه امر مشترک و فراگیر و تبدیل تهدید به عاملیت اجتماعی برخاسته از متن جامعه انجامیده است.

مردم ولایت مدار اصفهان در شب دویست و سی و یکم اجتماع ایثار و مقاومت، با حضوری پرشور و گسترده بار دیگر صحنه‌هایی از همبستگی و همراهی مردمی را به نمایش گذاشتند.

مردم همیشه در صحنه اصفهان در موج ۲۳۱ شب‌های اقتدار با شعار‌های وحدت‌آفرین با آرمان‌های امام کبیر و امام شهید انقلاب تجدید عهد و پیمان و بر تبعیت از ولایت تأکید کردند.

تجمع کنندگان اصفهانی تاکید کردند مقاوم ایستاده‌اند و برای دفاع از کشور عزیزمان ایران و خون خواهی شهدای مظلوم دفاع مقدس دوم و سوم میدان خیابان را رها نخواهند کرد.