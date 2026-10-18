سربیشه سردترین ایستگاه کشور
سربیشه خراسان جنوبی امروز (۲۶ مهر) سردترین ایستگاه کشور گزارش شده است.
زارعی افزود: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی در دو سه روز آینده شرایط جوی در خراسان جنوبی پایدار پیش بینی میشود.
وی گفت: تغییرات دمایی هم تا چهارشنبه ناچیز خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: کشاورزان را به تسریع در برداشت محصولات حساس به کمینههای دمای زیر ۵ درجه سلسیوس در مناطق سردسیری مثل سربیشه توصیه میکنیم.
لطفی گفت: روز گذشته دهسلم وبندان با بیشینه دمای با ۳۵ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بوده است و نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۷ و ۲۸ درجه سلسیوس ثبت شده است.