به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام سید ناصر حیدری در جریان بازدید از بوستان حضرت معصومه (س)، با تاکید بر این که شناسایی و رفع نارسایی‌ها و کمبود‌های فرهنگی و اجتماعی از وظایف اصلی شورا‌های اسلامی شهر است، اظهار کرد: در مجموعه شورای اسلامی این اتفاق نظر وجود داشت که شهر یزد از وجود یک فضای اختصاصی استاندارد و وسیع برای برگزاری رویداد‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و آموزشی ویژه بانوان محروم است.

وی با اشاره به این که بوستان‌هایی که پیش از این در اختیار بانوان قرار داشت با سه چالش عمده محدودیت در وسعت، کمبود امکانات مناسب رفاهی و ورزشی و عدم تأمین کامل امنیت و آسایش به دلیل اشرافیت ساختمان‌های مجاور روبه‌رو بودند، خاطرنشان کرد: از همین رو، تصمیم مدیریت شهری بر آن شد تا فضایی گسترده، مجهز و ایمن به این موضوع اختصاص یابد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد با بیان این که ساخت چنین مجموعه‌ای از نقطه صفر مستلزم صرف زمان بسیار طولانی بود، تصریح کرد: اگر می‌خواستیم بوستان جدیدی بسازیم، تنها بیش از یک تا دو دهه زمان لازم بود تا فقط فضای سبز و درختان آن به بار بنشیند؛ بنابراین بوستان حضرت معصومه (س) با ۱۳ هکتار مساحت در منطقه‌ای که بالاترین سرانه فضای سبز را در میان مناطق شهر داراست و در مجاورت آن بوستان‌های دیگری از جمله بوستان دانشجو قرار دارد، برای این منظور انتخاب شد.

حجت الاسلام حیدری ادامه داد: طی دو سال گذشته، عملیات گسترده عمرانی شامل ایمن سازی، بهسازی، مرمت، تجهیز و نصب عناصر و المان‌های مناسب با رویداد‌های مختلف در این بوستان انجام شد تا بتواند تقریبا تمامی نیاز‌های تفریحی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی و گذران اوقات فراغت بانوان را پوشش دهد.

وی با تاکید بر این که بوستان مذکور در فضایی کاملا محصور، امن و بدون هیچ‌گونه اشرافیت بصری از سوی ساختمان‌های پیرامونی آماده شده است، اعلام کرد: علاوه بر استفاده عموم بانوان، مجموعه‌ها و تشکل‌های فرهنگی و تربیتی و همچنین مدارس دخترانه نیز برای اردو‌های درون‌شهری می‌توانند با خاطری آسوده برنامه‌ها و رویداد‌های اختصاصی خود را در این بوستان برگزار کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر در پایان با اعلام این که به یمن ایام میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س)، این مجموعه ارزشمند به‌طور رسمی در اختیار بانوان دارالعباده قرار خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرد که این اقدام گامی مؤثر در جهت رشد، بالندگی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی، علمی، ورزشی و تفریحی بانوان شهر یزد خواهد بود.