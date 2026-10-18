به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، از شنبه با یک دیدار آغاز شد و امروز و فردا با برگزاری دیدارهای دیگر پیگیری خواهد شد.

در یکی از حساس‌ترین بازی‌های این هفته، تیم نساجی مازندران مهمان فولاد خوزستان خواهد بود؛ دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و در شرایط آب و هوایی خاص اهواز برگزار می‌شود.

تقابل با سرمربی سابق؛ حاشیه‌ای جذاب برای ببرهای مازندران

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این دیدار، رویارویی بازیکنان نساجی با حمید مطهری، سرمربی سابق این تیم و هدایت‌گر فعلی فولاد خوزستان است. این تقابل، انگیزه‌های مضاعفی را برای شاگردان سعید دقیقی ایجاد کرده است تا هم توانایی‌های خود را به رخ مربی سابقشان بکشند و هم بتوانند با دست پر از این مصاف سخت خارج شوند.

دومین آزمون سعید دقیقی؛ نیاز مبرم به امتیاز

نساجی مازندران در هفته‌های گذشته و پس از تغییرات کادرفنی، سعید دقیقی را جایگزین مجتبی حسینی کرد. دقیقی که در نخستین تجربه خود روی نیمکت نساجی به تساوی یک بر یک مقابل ذوب‌آهن رسیده بود، حالا در دومین گام، کار بسیار دشواری در اهواز پیش رو دارد. ببرهای مازندران برای جبران نتایج گذشته و بهبود جایگاه خود در جدول، امیدوارند فردا با دست پر به شمال بازگردند.

چالش گرما و شرجی؛ عامل تعیین‌کننده در بازی

علاوه بر مسائل فنی و تاکتیکی، شرایط جوی اهواز می‌تواند به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در این بازی عمل کند. گرمای طاقت‌فرسا و شرجی بالای جنوب کشور، معمولاً کار را برای تیم‌های شمالی دشوار می‌کند. باید دید آیا نساجی قادر است با مدیریت انرژی و ارائه یک بازی هوشمندانه، در برابر فشار گرما و حریف خوزستانی مقاومت کند و امتیاز لازم را کسب نماید.

داوران دیدار فولاد و نساجی مشخص شدند

کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران این دیدار را به شرح زیر اعلام کرد:

داور: فرهاد امینی

کمک‌ها: فرهاد مروجی، سعید زیبا و بهزاد بارانی

ناظر: حسین خانبان

داور VAR: احمد محمدی

کمک VAR: مسعود حقیقی

برنامه سایر دیدارهای مهم هفته نهم

در دیگر دیدارهای این هفته، تیم‌های مدعی نیز به مصاف یکدیگر می‌روند:

ملوان بندرانزلی - تراکتور تبریز (داور: بیژن حیدری)

شمس‌آذر قزوین - سپاهان (داور: حسین امیدی)

ذوب‌آهن اصفهان - چادرملو اردکان (داور: وحید کاظمی)

استقلال - گل‌گهر سیرجان (داور: موعود بنیادی‌فرد)

افق پیش رو؛ یک سفر سرنوشت‌ساز برای دقیقی

سفر به اهواز و مصاف با فولاد، می‌تواند نقطه عطفی برای نساجی و سعید دقیقی باشد. کسب حتی یک امتیاز از این بازی دشوار در زمین حریف، می‌تواند روحیه تیم را برای هفته‌های آینده ارتقا دهد. از سوی دیگر، شکست در این دیدار، فشارها را بر کادرفنی جدید و بازیکنان دوچندان خواهد کرد. فردا مشخص می‌شود که ببرهای مازندران با چه دستاوردی از جهنم جنوب به دیار خود بازمی‌گردند.