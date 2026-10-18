به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار کاشان دراین جشنواره با اشاره به اینکه از ۹ هزار و صد هکتار باغ‌های این شهرستان هزار هکتار به کشت انار اختصاص داردگفت: این رویداد نمادی از شکرگزاری برکت زمین و محصول انار و هدف اصلی آن معرفی ظرفیت‌های روستایی، برندسازی محصولات بومی و ارتقای گردشگری روستایی است.

مجتبی راعی با اشاره به جایگاه استراتژیک استان اصفهان و شهرستان کاشان در حوزه گردشگری، جشنواره انار را گامی مؤثر در مسیر توسعه این محصول و صنایع وابسته آن دانست و بر لزوم توجه به ظرفیت‌های محلی تأکید کرد.