رئیس پلیس آگاهی استان یزد: سارقی که دست به ۱۱ فقره سرقت از وسایل و اقلام خانه‌های نیمه ساز زده بود دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ کارآگاه زارع اظهارداشت: در پی وقوع سرقت از خانه‌های در دست ساخت در شهر یزد کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی به بررسی موضوع پرداختند.



وی ادامه داد: با اقدامات پلیس، سارق که فردی حرفه‌ای و سابقه دار بود شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در خانه اش دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شد.



رئیس پلیس آگاهی استان یزد افزود: سارق به ۱۱ فقره سرقت وسایل و اقلام از خانه‌های در دست در شهر یزد اعتراف کرد.



زارع خاطرنشان کرد: ارزش اموال مسروقه، ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.