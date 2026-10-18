دستگیری سارق مغازهها در ساری با اعتراف به ۵ فقره سرقت
فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری سارق اماکن خصوصی و اعتراف او به ۵ فقره سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران
، فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری سارق اماکن خصوصی و اعتراف وی به ۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ کارآگاه علی قیصری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از مغازهها، موضوع در دستور کار مأموران پایگاه آگاهی ساری قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی، متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساری ادامه داد: این سارق سابقهدار در تحقیقات تکمیلی پلیس به ۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان اعتراف کرد.
سرهنگ قیصری گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
وی از شهروندان خواست توصیههای پلیس را برای پیشگیری از سرقت جدی بگیرند و در صورت مشاهده یا اطلاع از موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.