فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری سارق اماکن خصوصی و اعتراف او به ۵ فقره سرقت خبر داد.

دستگیری سارق مغازه‌ها در ساری با اعتراف به ۵ فقره سرقت

دستگیری سارق مغازه‌ها در ساری با اعتراف به ۵ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری سارق اماکن خصوصی و اعتراف وی به ۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ کارآگاه علی قیصری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از مغازه‌ها، موضوع در دستور کار مأموران پایگاه آگاهی ساری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی، متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری ادامه داد: این سارق سابقه‌دار در تحقیقات تکمیلی پلیس به ۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان اعتراف کرد.

سرهنگ قیصری گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

وی از شهروندان خواست توصیه‌های پلیس را برای پیشگیری از سرقت جدی بگیرند و در صورت مشاهده یا اطلاع از موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.