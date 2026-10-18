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در معاملات ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مجموعاً ۵۹ هزار و ۱۶ تن فرآورده هیدروکربوری عرضه خواهد شد که از این میزان، ۱۴ هزار و ۴۸۸ تن در رینگ داخلی و ۴۴ هزار و ۵۲۹ تن در رینگ بینالملل عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجم عرضه فرآوردههای هیدروکربوری در رینگ بینالملل نسبت به عرضه قبلی یکهزار و ۸۶۹ تن افزایش خواهد داشت.
در بخش برق نیز ۷۴۱ میلیون و ۹۵۴ هزار کیلوواتساعت برق عادی در تابلوی عرضه قرار میگیرد. برای برق سبز و برق آزاد در این روز عرضهای درج نشده است.