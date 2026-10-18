رینگ بین‌الملل، پیشتاز عرضه‌های هیدروکربوری بورس انرژی ایران

در معاملات ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مجموعاً ۵۹ هزار و ۱۶ تن فرآورده هیدروکربوری عرضه خواهد شد که از این میزان، ۱۴ هزار و ۴۸۸ تن در رینگ داخلی و ۴۴ هزار و ۵۲۹ تن در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.