مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول استان خوزستان از بازدید مشترک و ارزیابی میدانی نقاط مستعد خطر پشه آئدس با حضور کارشناسان این مدیریت و مرکز بهداشت شهرستان و ایمن‌سازی ۶ نقطه بحرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده اظهار داشت: در راستای پیشگیری و مقابله با خطرات احتمالی ناشی از پشه آئدس، وضعیت ۲۶ نقطه بحرانی ابلاغ‌شده در شهرستان دزفول زیر نظارت و بررسی کارشناسان قرار گرفت که از این تعداد، وضعیت شش نقطه بحرانی مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد اقدامات پیشگیرانه در آن‌ها به‌طور کامل انجام شده و مشکل موجود برطرف شده است.

‌وی با اشاره به سایر نقاط بررسی‌شده افزود: موارد نیازمند اصلاح و رفع خطر شناسایی شد که برطرف کردن آن‌ها مستلزم همکاری و هماهنگی بین‌بخشی با سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است؛ وضعیت نقاط باقی‌مانده نیز از طریق هماهنگی‌های لازم در دستور کار قرار گرفته و اقدامات مقتضی برای رفع مشکلات موجود پیگیری می‌شود.

‌قمرزاده با اشاره به پیگیری مستمر این موضوع تصریح کرد: رفع مشکلات زیرساختی و پیگیری تا حصول نتیجه قطعی و اطمینان از رفع کامل موارد شناسایی‌شده، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه دارد و گزارش پیشرفت کار به‌طور مستمر رصد می‌شود.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی احتمالی و پدیده‌هایی نظیر ال‌نینو، مقرر شده تمامی اقدامات لازم برای برطرف کردن مشکلات باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.