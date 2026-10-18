به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد و حاجی آباد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی و در برخی از این مناطق با تقویت بارش‌های نقطه‌ای، رگبار نسبتاً شدید باران وسیلابی شدن مسیل‌ها و افزایش باد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.

او افزود: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری و در تردد‌های عصرگاهی احتیاط لازم در نظر گرفته شود.

حمزه نژاد، گفت: دریا امروز صبح آرام، اما با توجه به ناپایداری جوی بعدازظهر و اوایل شب، با رشد ابر، وقوع تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک و مواج شدن موقتی دریا در شمال تنگه هرمز پیش بینی و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر مرکزی در نظر گرفته شود و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از دریاروی در این ساعت‌ها خودداری کنند.

او افزود: شرایط جوی و دریایی استان تا روز سه شنبه ۲۸ مهر تداوم خواهد داشت و از لحاظ دمایی نیز در این مدت کاهش نسبی دمای بیشینه مورد انتظار است.