صباغیان در کارگروه توسعه شهرستان بافق بر تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی، تعیین تکلیف مشکلات تأمین آب شهرک تیلاپیا، جلوگیری از برداشت منابع آبی شهرستان توسط صنایع و معادن و پیگیری مشکلات کارگران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صباغیان در کارگروه توسعه شهرستان بافق با اشاره به بررسی مهم‌ترین اولویت‌های شهرستان و روند اجرای مصوبات پیشین گفت: در این نشست، طرح‌های مهم توسعه‌ای شهرستان بررسی و تصمیماتی برای پیگیری و تسریع در اجرای آنها اتخاذ شد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ریلی شهرستان افزود: مقرر شد ۲۴ هکتار از اراضی پیش‌بینی‌شده که پیش‌تر نیز مصوبه واگذاری آن به راه‌آهن صادر شده بود، با پیگیری فرمانداری و هماهنگی راه‌آهن به این مجموعه واگذار شود.

صباغیان ادامه داد: همچنین مقرر شد پس از واگذاری اراضی و ارائه طرح از سوی راه‌آهن، زیرساخت‌های موردنیاز با کمک معادن تأمین شود تا زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی فراهم شود.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات تأمین آب شهرک تیلاپیا نیز گفت: این موضوع سال‌هاست مطرح است و مقرر شد در سطح استان تعیین تکلیف شود و در صورت رفع‌نشدن مشکل، پیگیری‌های لازم از طریق وزارت نیرو انجام گیرد.

صباغیان با اشاره به آماده‌بودن پهنه پرورش شتر برای واگذاری افزود: با وجود انتشار چندین نوبت آگهی، تاکنون سرمایه‌گذاران واجد شرایط و دارای توان مالی کافی جذب نشده‌اند؛ ازاین‌رو، مقرر شد با سرمایه‌گذاران، به‌ویژه افراد بومی، برای اجرای این طرح و بهره‌گیری از ظرفیت افراد باتجربه در این حوزه مذاکره شود.

وی همچنین از قرارگرفتن طرح کمربندی جنوبی بافق در مرحله تصویب در تهران خبر داد و ابراز امیدواری کرد با نهایی‌شدن مراحل تصویب و آغاز عملیات اجرایی، روند توسعه شهرستان شتاب بیشتری بگیرد.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آبی محدود شهرستان، خواستار جلوگیری از صدور مجوز برداشت آب از منابع منطقه برای کارخانه‌ها و شرکت‌های معدنی شد و گفت: صنایع و معادن باید آب موردنیاز خود را از خارج از منطقه و از طریق طرح‌های انتقال آب، از جمله انتقال آب از خلیج فارس، تأمین کنند.

صباغیان افزود: برداشت از منابع آبی محدود شهرستان برای مصارف صنعتی، به تشدید خشکسالی و خشک‌شدن قنوات و چاه‌های کشاورزی منجر می‌شود؛ بنابراین، لازم است منابع آبی موجود برای بخش‌هایی مانند کشاورزی، دامپروری، پرورش شتر و پرورش تیلاپیا مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به پیامد‌های زیست‌محیطی توسعه صنایع آلاینده تصریح کرد: بی‌توجهی به محدودیت منابع آبی و ملاحظات زیست‌محیطی می‌تواند شهرستان را با مشکلاتی مشابه آلودگی‌های صنعتی در اردکان، میبد و یزد مواجه کند؛ ازاین‌رو، صنایع و معادن باید تأمین آب از خارج از منطقه را در دستور کار قرار دهند.

صباغیان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات کارگران فولاد آلیاژی گفت: در این زمینه، جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های نظارتی و مسئولان مربوط برگزار شده و یکی از تصمیمات اتخاذشده، جلوگیری از اخراج کارگران در شرایط فعلی است.

وی افزود: با توجه به مشخص‌نبودن میزان آورده و سهم هر یک از سهامداران، مقرر شد با همکاری دادستانی و دستگاه‌های نظارتی، اختلافات مالی و حسابداری بررسی و میزان سهام طرفین بر اساس آورده واقعی آنان تعیین شود تا مسئولیت ادامه فعالیت نیز مشخص شود.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور خود در جلسات بررسی این اختلافات اظهار کرد: تأکید شده است اختلافات میان سهامداران نباید به تعطیلی کارگاه‌ها و ایجاد مشکل برای کارگران منجر شود؛ بر همین اساس، طرفین متعهد شده‌اند طی هفت تا هشت روز آینده، موضوع را جمع‌بندی و برای تعیین تکلیف نهایی ارائه کنند.

گفتنی است این کارگروه توسعه با حضور معاون عمرانی استانداری یزد برگزار شد و موضوعاتی همچون پهنه ریلی، پهنه شتر، تأمین منابع آبی شهرستان و صنایع و معادن، پرداخت ۲ درصد عوارض و مباحث کارگری بررسی شد.