به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام درویشی با اشاره به وضعیت ذخیره سدهای استان گفت: در حال حاضر از ظرفیت حدود یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعبی سدهای کرمانشاه، ۴۹.۴۲ درصد آن پر و ۵۰.۵۸ درصد ظرفیت سدهای استان خالی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه ذخیره کنونی آب پشت سدهای استان کرمانشاه را حدود ۶۶۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال آبی جاری( ابتدا مهر ۱۴۰۵) آورد سدهای استان کرمانشاه حدود ۱۰۳ میلیون مترمکعب بوده است.

وی از در پیش بودن پدیده ال‌نینو و احتمال تاثیر آن بر بارندگی‌های منطقه و کرمانشاه نیز یاد کرد و گفت: سدهای کرمانشاه آماده بارندگی‌ها است و به میزان قابل توجهی ظرفیت خالی برای مدیریت رواناب حاصل از بارش‌ها در سدهای استان وجود دارد.