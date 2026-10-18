به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: این استان سالانه به‌طور متوسط ۱۱ میلیارد مترمکعب نزولات جوی دریافت می‌کند و اجرای طرح‌های آبخیزداری برای مدیریت روان‌آب‌ها، کاهش فرسایش خاک و حفاظت از منابع آب و خاک در آن اهمیت دارد.

گودرز باقری‌فرد افزود: متوسط بارندگی سالانه در کهگیلویه و بویراحمد ۶۵۱ میلی‌متر است و حوزه‌های آبخیز استان بالغ بر یک میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار وسعت دارند.

وی با اشاره به وجود پنج حوزه آبخیز در استان ادامه داد: حوزه‌های آبخیز سد‌های مارون، کوثر، کارون و چم‌شیر از مهمترین محدوده‌های آبخیز استان هستند و سایر عرصه‌ها نیز در حوضه‌های بدون سد قرار دارند.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت فرسایش خاک در استان بیان کرد: میزان فرسایش سالانه خاک در عرصه‌های آبخیز ۱۵ تن در هکتار و میزان رسوب نیز ۱۳ تن در هکتار برآورد شده که این شرایط ضرورت اجرای اقدامات حفاظتی و مدیریت صحیح منابع آب و خاک را نشان می‌دهد.

باقری‌فرد با اشاره به اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد گفت: نظارت بر اجرای طرح پخش سیلاب در شهرستان بهمئی با استفاده از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت در سه هزار و ۶۱۴ هکتار انجام می‌شود که از پیشرفت ۴۰ درصدی برخوردار شده است.

وی ادامه داد: عملیات مکانیکی آبخیزداری در شهرستان بویراحمد با حجم هزار و ۳۵ مترمکعب از دیگر برنامه‌های این حوزه در سال جاری است.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: طرح های آبخیزداری در حوزه‌های دیشموک و دریلا نیز از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی و با حجم ۱۱ هزار مترمکعب به شکل عملیات مکانیکی اجرا می‌شود.

وی از اجرای عملیات بیولوژیک آبخیزداری در حوزه آبخیز دیشموک خبر داد و گفت: این عملیات در سطح ۸۳۴ هکتار و از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی اجرایی می‌شود.