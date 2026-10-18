لزوم مدیریت روان آبها در کهگیلویه و بویراحمد
اجرای طرحهای آبخیزداری برای مدیریت روانآبها در کهگیلویه و بویراحمد با وجود سالانه 11 میلیارد متر مکعب نزولات جوی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: این استان سالانه بهطور متوسط ۱۱ میلیارد مترمکعب نزولات جوی دریافت میکند و اجرای طرحهای آبخیزداری برای مدیریت روانآبها، کاهش فرسایش خاک و حفاظت از منابع آب و خاک در آن اهمیت دارد.
گودرز باقریفرد افزود: متوسط بارندگی سالانه در کهگیلویه و بویراحمد ۶۵۱ میلیمتر است و حوزههای آبخیز استان بالغ بر یک میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار وسعت دارند.
وی با اشاره به وجود پنج حوزه آبخیز در استان ادامه داد: حوزههای آبخیز سدهای مارون، کوثر، کارون و چمشیر از مهمترین محدودههای آبخیز استان هستند و سایر عرصهها نیز در حوضههای بدون سد قرار دارند.
معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت فرسایش خاک در استان بیان کرد: میزان فرسایش سالانه خاک در عرصههای آبخیز ۱۵ تن در هکتار و میزان رسوب نیز ۱۳ تن در هکتار برآورد شده که این شرایط ضرورت اجرای اقدامات حفاظتی و مدیریت صحیح منابع آب و خاک را نشان میدهد.
باقریفرد با اشاره به اجرای طرحهای آبخیزداری در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد گفت: نظارت بر اجرای طرح پخش سیلاب در شهرستان بهمئی با استفاده از اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی نفت در سه هزار و ۶۱۴ هکتار انجام میشود که از پیشرفت ۴۰ درصدی برخوردار شده است.
وی ادامه داد: عملیات مکانیکی آبخیزداری در شهرستان بویراحمد با حجم هزار و ۳۵ مترمکعب از دیگر برنامههای این حوزه در سال جاری است.
معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: طرح های آبخیزداری در حوزههای دیشموک و دریلا نیز از محل اعتبارات محرومیتزدایی و با حجم ۱۱ هزار مترمکعب به شکل عملیات مکانیکی اجرا میشود.
وی از اجرای عملیات بیولوژیک آبخیزداری در حوزه آبخیز دیشموک خبر داد و گفت: این عملیات در سطح ۸۳۴ هکتار و از محل اعتبارات محرومیتزدایی اجرایی میشود.