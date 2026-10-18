ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران با دریافت حدود ۵۵۰ مقاله علمی و با محوریت چالش‌های روز صنعت آب و فاضلاب، از جمله تاب‌آوری زیرساخت‌ها در شرایط جنگ، حملات سایبری و قطع برق آذر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

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به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ، ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران با هدف فراهم‌کردن بستری برای تبادل دانش و تجربه میان دانشگاهیان، مدیران، متخصصان صنعت و دستگاه‌های اجرایی، از ۱۰ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

این کنگره از سوی انجمن آب و فاضلاب ایران و با همکاری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود و تاکنون حدود ۵۵۰ مقاله به دبیرخانه آن ارسال شده است. برنامه‌های این رویداد علاوه بر ارائه مقالات علمی، شامل برگزاری کارگاه‌های تخصصی، کلینیک صنعت و نمایشگاه جانبی با حضور شرکت‌های فعال در صنعت آب و فاضلاب است.

برگزاری ۴ نشست تخصصی با تمرکز بر مسائلی، چون تاب‌آوری سامانه‌های آب و فاضلاب در برابر بحران‌هایی همچون جنگ، حملات سایبری و قطع برق از برنامه‌های این رویداد به شمار می‌رود. حکمرانی آب و فاضلاب و بررسی چالش‌های ساختاری موجود، تحول دیجیتال با تأکید بر کاربرد هوش مصنوعی و دوقلوی دیجیتال در مدیریت آب بدون درآمد، و امنیت کیفی منابع آب شرب با تمرکز بر چالش‌های نوظهور و راهکار‌های آینده، سه محور تخصصی دیگر این نشست‌ها را تشکیل می‌دهند.

ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران با گردهم‌آوردن فعالان دانشگاهی، صنعتی و اجرایی، زمینه‌ای برای بررسی راهکار‌های علمی و فناورانه، تبادل تجربیات و تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف در مواجهه با چالش‌های پیش‌روی صنعت آب و فاضلاب کشور فراهم می‌کند.

ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب در روز‌های ۱۰ تا ۱۲ آذرماه جاری در دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد.