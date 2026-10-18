­معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اقدامات هوش مصنوعی این وزارتخانه پس از بررسی و تایید در ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، با نظر معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد تا در بنگاه‌های صنعتی و معدنی اجرایی شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید شجاعی افزود: این برنامه در ۶ ماه گذشته با محوریت دفتر فناوری و صنایع دانش‌بنیان و با همکاری بخش‌های مرتبط وزارتخانه تدوین شده و پس از طی فرآیند بررسی در ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، به وزارت صمت ابلاغ شده است.

وی گفت: برنامه یادشده با هدف توسعه و تسهیل به‌کارگیری هوش مصنوعی در بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و همچنین افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات ستادی وزارتخانه تدوین شده است.

شجاعی افزود: این برنامه در هفت محور اصلی شامل استفاده از مشوق‌های هدفمند برای تشویق بنگاه‌ها به ورود به حوزه هوش مصنوعی، توسعه زیرساخت‌های ملی داده و محاسبات صنعتی بزرگ‌مقیاس، توسعه مهارت‌ها و ظرفیت انسانی بخش، تنظیم‌گری و حاکمیت داده صنعتی، تعریف و راهبری پروژه‌های پیشران، بازتعریف فعالیت‌ها و خدمات اصلی وزارت صمت و ایجاد نهاد‌های میانی برای تسهیل به‌کارگیری هوش مصنوعی تنظیم شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار ادامه داد: در چارچوب این برنامه، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی از جمله ایجاد و توسعه نظام گواهی تحول دیجیتال صنعتی، اجرای پروژه‌های متوسط و بزرگ‌مقیاس هوش مصنوعی در بنگاه‌های صنعتی و معدنی، توسعه بازارگاه‌ها و سکو‌های داده، ایجاد لیوینگ‌لب‌های صنعتی و معدنی، حمایت از توسعه مدل‌های بنیادین مبتنی بر داده‌های بومی، توسعه زیرساخت‌های میکروالکترونیک و ایجاد آکادمی‌های تخصصی هوش مصنوعی و تحول دیجیتال پیش‌بینی شده است.

شجاعی گفت: از جمله اهداف کمی برنامه، اجرای ۵۰ پروژه متوسط و بزرگ‌مقیاس هوش مصنوعی در بنگاه‌های صنعتی و معدنی و اعطای گواهی تحول دیجیتال صنعتی به ۲۰۰ بنگاه در فاز نخست است. همچنین در بخش توسعه سرمایه انسانی، تربیت ۱۰۰ مدیر ارشد بنگاه‌ها به‌عنوان پرچمداران هوش مصنوعی، تربیت ۵۰۰ متخصص توسعه، پیاده‌سازی و نگهداری سیستم‌های هوش مصنوعی صنعتی بزرگ‌مقیاس و توانمندسازی ۱۰۰ مشاور تخصصی هوش مصنوعی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بخش دیگری از برنامه به اجرای پروژه‌های پیشران و پرچمدار اختصاص دارد که بر اساس برنامه ابلاغ‌شده، اجرای آنها باید از شش‌ماه نخست آغاز شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار اضافه کرد: توسعه کارخانه‌ها و معادن تمام‌هوشمند، تحول در اکتشاف معادن با بهره‌گیری از داده، تصاویر ماهواره‌ای و هوش مصنوعی، ارتقای ایمنی معادن زیرزمینی، هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی، توسعه زنجیره‌های تأمین شفاف و قابل رهگیری، توسعه سکو‌های خدمات ابری و ایجاد لیوینگ‌لب‌های صنعتی و معدنی از جمله این پروژه‌هاست.

وی گفت: در بخش توسعه زیرساخت داده نیز اتصال داده‌های بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی و شهرک‌های صنعتی به بازارگاه‌ها و سکو‌های داده و فراهم‌کردن امکان استفاده از داده‌ها در چارچوب الزامات فنی، امنیتی و محرمانگی در دستور کار قرار گرفته است.

شجاعی افزود همزمان، برنامه به هوشمندسازی درون وزارتخانه نیز توجه داشته و دسترس‌پذیر کردن داده‌های ستادی و سامانه‌های وزارت صمت و سازمان‌های تابعه در قالب پروژه دستیار هوش مصنوعی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازتعریف بخشی از فعالیت‌ها و خدمات اصلی وزارتخانه بر مبنای داده و هوش مصنوعی را پیش‌بینی کرده است.