به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیت‌سیاح اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره مزاحمت مجازی علیه یک شهروند، انتشار تصاویر خصوصی و متعاقب آن وقوع تیراندازی در شهرستان دشت آزادگان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی متهم شدند که پس از هماهنگی قضائی، او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

سرهنگ بیت‌سیاح با تأکید بر برخورد قانونی با جرائم سایبری، از شهروندان خواست ضمن رعایت اصول ایمنی در فضای مجازی، از انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی خود و دیگران خودداری کنند و در صورت مواجهه با هرگونه مزاحمت یا تهدید در فضای مجازی، موضوع را از طریق مراجع قانونی و پلیس فتا پیگیری کنند.