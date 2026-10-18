محور کندوان روز دوشنبه ۲۷ مهر از ساعت ۶ تا ۲۱ به علت عبور احشام مسدود است و رانندگان می‌توانند از مسیر‌های هراز و سوادکوه استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان از انسداد محور کندوان در روز دوشنبه ۲۷ مهر به علت عبور احشام خبر داد.

سرهنگ هادی عبادی گفت: این محدودیت با درخواست فرمانداری شهرستان چالوس و با هماهنگی فرمانده انتظامی استان مازندران و رئیس پلیس راه راهور فراجا اجرا می‌شود.

وی افزود: محور کندوان روز دوشنبه ۲۷ مهر، از ساعت ۶ صبح تا ۲۱ همان روز مسدود خواهد بود.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان و مسافران خواست در ساعات اعلام‌شده از تردد در این محور خودداری کنند و برنامه سفر خود را با توجه به زمان اجرای محدودیت تنظیم کنند.

سرهنگ عبادی همچنین توصیه کرد رانندگانی که در این بازه زمانی ضرورت سفر دارند، از محور‌های جایگزین هراز و سوادکوه تردد کنند.