به علت برخورد کامیون با زائران در نزدیکی معبدی در مرکز هند دوازده نفر کشته و سی و نه نفر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، پلیس هند اعلام کرد: بر اساس این گزارش، یک مقام پلیس هند اعلام کرد که پس از برخورد یک کامیون با دیوار و دروازه معبدی در ایالت «مادیا پرادش» در مرکز هند و برخورد آن با زائران ۱۲ نفر کشته شدند و دست‌کم ۳۹ نفر به بیمارستان منتقل شدند.

دارم‌ویر سینگ، از مقامات ارشد پلیس هند گفت که این حادثه در شهر «گوالیور» رخ داد؛ جایی که یک کامیون حامل شلتوک (برنج با پوست) در جاده‌ای شیب‌دار کنترل خود را از دست داد و با دیوار بیرونی و دروازه معبد «شیتلا ماتا» برخورد کرد و بعد از ورود به داخل ساختمان معبد با زائران حاضر در آن جا برخورد کرد.

این مقام پلیس هند افزود که ۳۹ نفر از مصدومان این حادثه به بیمارستان منتقل شده‌اند که ۱۲ نفر از آنان جان خود را از دست داده‌اند.

روچیکا چوهان، از مقامات محلی در شهر گوالیور هم گفت که تحقیقات برای مشخص کردن علت این حادثه شروع شده است.