برنامه‌های «ققنوس»، با تمرکز بر نقد نشریات تخصصی حوزه کودک و نوجوان، «میز فرهنگ»، با واکاوی روند تغییرات بودجه فرهنگی و گردش مالی بخش خصوصی در اقتصاد هنر و «هفت اقلیم» با بررسی رویدادها، آثار و حواشی چهل‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله زنده ادبی «ققنوس» ساعت ۱۵ با تمرکز بر نقد نشریات تخصصی حوزه کودک و نوجوان و بررسی جوایز بخش رمان کوتاه پخش می شود.

در بخش نخست گفت‌و‌گو‌های این برنامه، پدرامی، مدیرمسئول فصلنامه «فصل رویش»، به نقد و بررسی ویژه‌نامه ادبیات کودک و نوجوان این نشریه می‌پردازد. در ادامه، با فرزین سوری، نماینده هیئت داوران، پیرامون جوایز بخش رمان کوتاه و ارزیابی آثارارائه‌شده گفت‌و‌گو می‌شود.

این برنامه در بخش تعاملی خود با طرح این پرسش از مخاطبان دعوت می‌کند تا دیدگاه‌های خود را به اشتراک بگذارند: «به نظر شما چه ویژگی‌ای در یک شخصیت داستانی باعث می‌شود حتی پس از پایان رمان، همچنان به او فکر کنیم و نتوانیم او را فراموش کنیم؟»

همچنین در این قسمت از برنامه «ققنوس»، بخش‌های متنوعی همچون «وطن فارسی»، «یک شعر یک شاعر»، «ایران‌جان، مفاخر اراک» و «ایرانی بخوانیم» تقدیم شنوندگان و علاقه‌مندان به ادب پارسی می‌شود.

برنامه تخصصی و تحلیلی «میز فرهنگ»، با تمرکز بر چالش‌های بودجه‌ریزی و اقتصاد فرهنگ پخش می شود. این برنامه به تهیه‌کنندگی، سردبیری و نویسندگی اسماعیل شامانیان و با اجرای ناصر قوام‌پور، در هر برنامه میزبان کارشناسان برجسته این حوزه است تا ابعاد مختلف تخصیص اعتبارات دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به بحث بگذارد.

در این برنامه، دکتر عباس صفایی‌مهر و دکتر مرتضی یادگاری به عنوان کارشناسان حضوری، ضمن بررسی روند تغییرات بودجه فرهنگی کشور در سال‌های اخیر، به تحلیل تمرکز هزینه‌کرد‌ها بر اساس قوانین بودجه و جزئیات اعتبارات تخصیص‌یافته می‌پردازند. همچنین در بخش دیگری از این نشست تخصصی، حجم سرمایه‌گذاری و گردش مالی بخش خصوصی در عرصه فرهنگ و هنر زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد.

برنامه «میز فرهنگ» برای ایجاد تعامل بیشتر با مخاطبان، نظرات مردمی با گزارش حمیرا فراتی را پیرامون نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های فرهنگی، اثرگذاری آن بر زندگی عموم مردم و اولویت‌بندی نیازمندی‌های این حوزه پخش می‌کند.

این برنامه از ساعت ۱۶ تا ۱۷ پخش می شود.

مجله زنده فرهنگی و هنری «هفت اقلیم» از بیست‌وپنجم مهر هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۱ با استقرار در استودیوی اختصاصی پردیس سینمایی ملت، به‌طور زنده پخش می شود تا مهم‌ترین رویدادها، آثار و حواشی چهل‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را پوشش دهد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و نویسندگی ملیحه صادق کاظمی و با مشاوره محتوایی داوود قنبری پخش می‌شود و اجرای آن را مهدی محمدیان بر عهده دارد. همچنین منصور اسکندری با عنوان «استاد حاشیه» نگاهی طنازانه و ژورنالیستی به رویداد‌های جشنواره دارد.

«هفت اقلیم» در این ایام میزبان فیلم‌سازان، بازیگران، نویسندگان و عوامل محتوایی و اجرایی جشنواره خواهد بود تا ضمن گفت‌و‌گو با هنرمندان، تازه‌ترین آثار و روند برگزاری این رویداد معتبر سینمایی را واکاوی کند.

حمیرا فراتی گزارشکر برنامه هفت اقلیم نیز همراه با مردم و تماشاگران فیلم‌های حاضر در جشنواره نظرات آنها را جویا می‌شود