رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در دو مرحله به صورت ارسال پیامک و عملیات میدانی در استان صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، با تشریح مراحل اجرای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، از شهروندان خواست در صورت دریافت پیامک رسمی سرشماری، اطلاعات موردنیاز را مطابق دستورالعمل اعلام‌شده تکمیل کنند.

وی اظهار کرد: سرشماری نفوس و مسکن امسال با رویکرد ثبتی‌مبنا و با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت خانوار‌های مشمول انجام می‌شود. این روش با هدف افزایش دقت اطلاعات جمعیتی و مسکن و کاهش هزینه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به مراحل اجرای این طرح افزود: مرحله نخست، جمع‌آوری و بررسی اطلاعات ثبتی و شناسایی خانوار‌های نیازمند تکمیل یا راستی‌آزمایی اطلاعات است.

در مرحله دوم، از ۲۵ مهرماه، پیامک‌ها به‌تدریج برای خانوار‌های مشمول ارسال می‌شود تا اطلاعات موردنیاز خود را به‌صورت غیرحضوری تکمیل کنند

وحیدی ادامه داد: خانوار‌هایی که پیامک دریافت می‌کنند، باید با مراجعه به صفحه اختصاصی سرشماری در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با عنوان دولت من، اطلاعات خواسته‌شده را ثبت و تکمیل کنند. اطلاعات هویتی اعضای خانوار و مشخصات محل سکونت، از جمله مواردی است که حسب درخواست سامانه باید بررسی شود.

وی با اشاره به مرحله میدانی سرشماری گفت: عملیات میدانی این طرح از دوم آبان‌ماه آغاز می‌شود و در این مرحله، اطلاعات نمونه آماری از طریق مراجعه عوامل اجرایی بررسی و تکمیل خواهد شد. ممکن است برخی خانوار‌ها هم‌زمان مشمول پیامک و مرحله میدانی باشند که در این صورت، باید مطابق راهنمایی رسمی ارائه‌شده اقدام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان تأکید کرد: ارسال پیامک برای همه خانوار‌ها الزامی نیست و افرادی که پیامک دریافت نمی‌کنند، در این مرحله نیازی به پیگیری جداگانه ندارند؛ مگر آنکه اطلاعیه رسمی دیگری اعلام شود.

وحیدی در پایان از شهروندان خواست در صورت قرار گرفتن در گروه مشمولان، اطلاعات خود را با دقت و صحت تکمیل کنند و برای حفظ امنیت اطلاعات شخصی، به پیامک‌های حاوی لینک ناشناس اعتماد نکنند.