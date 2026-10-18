مدیریت ارتباطات و رسانه معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان در ارزیابی عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، موفق به کسب رتبه برتر کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ارتباطات و رسانه معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، با قدردانی از همراهی مدیران ارتباطات و رسانه تعلیم و تربیت نواحی مقاومت بسیج استان، این موفقیت را حاصل تلاش جمعی، همدلی و پیگیری مستمر فعالان این عرصه دانست.

محمدحسین باقری، با تأکید بر نقش ارتباطات و رسانه در انعکاس فعالیت‌های تربیتی افزود: رسانه در کنار اطلاع‌رسانی، بستری برای معرفی تجربه‌های موفق، انتقال الگو‌های اثرگذار و برجسته‌سازی تلاش مربیان، نوجوانان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت است و روایت درست و هدفمند این فعالیت‌ها می‌تواند زمینه بهره‌مندی سایر مجموعه‌ها از تجربه‌های ارزشمند را فراهم کند.

وی همچنین از مدیران ارتباطات و رسانه تعلیم و تربیت نواحی مقاومت بسیج استان اصفهان که با ثبت رویدادها، تولید و انتشار محتوا و انعکاس فعالیت‌های تربیتی در تحقق این موفقیت نقش‌آفرینی کرده‌اند، قدردانی کرد.

باقری افزود: کسب این رتبه، حاصل همراهی مجموعه‌ای از نیرو‌های دغدغه‌مند و پرتلاش است که با مسئولیت‌پذیری و خلاقیت، برای دیده‌شدن ظرفیت‌ها و فعالیت‌های تربیتی تلاش می‌کنند. تداوم این مسیر نیازمند هم‌افزایی، ارتقای کیفیت تولید محتوا و توجه به شیوه‌های مؤثرتر ارتباط با مخاطبان است.

مدیر ارتباطات و رسانه معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، تولید محتوای تربیتی متناسب با نیاز مخاطبان را از اولویت‌های این مجموعه دانست و گفت:ساخت برنامه‌های تلویزیونی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی، تولید محتوای چندرسانه‌ای و توسعه بسترهای انتشار در فضای مجازی، از جمله زمینه‌هایی هستند که می‌توانند به معرفی بهتر فعالیت‌های تعلیم و تربیت کمک کنند. هر قالب رسانه‌ای مخاطب و ظرفیت خاص خود را دارد و باید متناسب با هدف پیام و نیاز مخاطب از آن استفاده کرد.