به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، گاهی یک قصه می‌تواند بیشتر از هزاران کلمه، اهمیت مراقبت از طبیعت را به ما یادآوری کند؛ قصه‌ای از درختان، رودخانه‌ها، حیوانات و مسئولیتی که همه ما در برابر محیط زیست داریم.

مأموریت ماکان، طرحی ملی با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست است که با هدف آشنایی دانش‌آموزان با اهمیت حفاظت از طبیعت و تقویت حس مسئولیت‌پذیری در آنها اجرا می‌شود.

در همایشی از برترین‌های مرحله استانی این مسابقه در خراسان شمالی تجلیل شد .