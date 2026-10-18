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در مسابقه نویسندگی ماموریت ماکان ، دانش آموزان خراسان شمالی هم با محیط زیست و هم با ماکان نصیری دانش آموز شهید میناب آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، گاهی یک قصه میتواند بیشتر از هزاران کلمه، اهمیت مراقبت از طبیعت را به ما یادآوری کند؛ قصهای از درختان، رودخانهها، حیوانات و مسئولیتی که همه ما در برابر محیط زیست داریم.
مأموریت ماکان، طرحی ملی با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست است که با هدف آشنایی دانشآموزان با اهمیت حفاظت از طبیعت و تقویت حس مسئولیتپذیری در آنها اجرا میشود.
در همایشی از برترینهای مرحله استانی این مسابقه در خراسان شمالی تجلیل شد .