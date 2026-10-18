به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس ادارهٔ ورزش و جوانان لنگرود، گفت: این دوندهٔ پیشکسوت توانست مسیر ۲۴ کیلومتری امامزاده یاسر و ناصر در مشهد مقدس تا حرم مطهر امام رضا (ع) را در مدت‌زمان ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه به پایان برساند.

ناصر شهدی افزود: سید مهدی تراهی این مسافت را به مناسبت هفتهٔ تربیت بدنی و ورزش و به پاس احترام به شهدای مشهد مقدس، شهدای جنگ رمضان و شهیدان خاندان تراهی طی کرد.

شهیدان سید حسن تراهی، سید رضا تراهی، سید میثم تراهی و حسن علی نیا، و شهید خلبان ناوبان یکم سید محسن تراهی از شهدای خاندان تراهی هستند.

وی ادامه داد: سید مهدی تراهی، دوندهٔ پیشکسوت استقامتی شهرستان لنگرود و رکورددار رشتهٔ همگانی «زانو بلند» است که پیش‌تر توانسته بود ۳ هزار و ۹۱۰ حرکت زانو بلند را به نام خود ثبت کند.؛ رئیس ادارهٔ ورزش و جوانان لنگرود، گفت: این دوندهٔ پیشکسوت توانست مسیر ۲۴ کیلومتری امامزاده یاسر و ناصر در مشهد مقدس تا حرم مطهر امام رضا (ع) را در مدت‌زمان ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه به پایان برساند.

ناصر شهدی افزود: سید مهدی تراهی این مسافت را به مناسبت هفتهٔ تربیت بدنی و ورزش و به پاس احترام به شهدای مشهد مقدس، شهدای جنگ رمضان و شهیدان خاندان تراهی طی کرد.

شهیدان سید حسن تراهی، سید رضا تراهی، سید میثم تراهی و حسن علی نیا، و شهید خلبان ناوبان یکم سید محسن تراهی از شهدای خاندان تراهی هستند.

وی ادامه داد: سید مهدی تراهی، دوندهٔ پیشکسوت استقامتی شهرستان لنگرود و رکورددار رشتهٔ همگانی «زانو بلند» است که پیش‌تر توانسته بود ۳ هزار و ۹۱۰ حرکت زانو بلند را به نام خود ثبت کند.