به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بهمن نوری در جشن میلاد حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب (س) اظهار کرد: حضرت زینب (س) الگویی بی‌نظیر از صبر، مهربانی، مراقبت و مسئولیت‌پذیری است و نام‌گذاری روز پرستار در سالروز میلاد ایشان، بیانگر پیوند عمیق این حرفه با مفاهیم انسانی و ارزش‌های اخلاقی است.

وی با اشاره به دشواری‌های حرفه پرستاری افزود: سختی کار پرستاران را نمی‌توان تنها در فعالیت‌های جسمی خلاصه کرد؛ همان‌گونه که غواصی در اعماق دریا دشواری‌های خاص خود را دارد، پرستاری نیز حرفه‌ای نفس‌گیر و سرشار از مسئولیت است.

وی ادامه داد: رفتار، لبخند، حالت چهره و زبان بدن پرستار می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روحیه و روند بهبود بیمار داشته باشد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل و مطالبات پرستاران تصریح کرد: دغدغه‌های معیشتی پرستاران و کمبود‌های حوزه درمان از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نوری تصریح کرد: با وجود همه دشواری‌ها، تلاش و مهرورزی شماست که با سلامت و جان بیماران پیوند خورده است و ما قدردان این فداکاری‌ها هستیم.

نوری با اشاره به اهمیت سلامت و امنیت به‌عنوان دو نعمت بزرگ گفت: سلامت و امنیت از اساسی‌ترین نیاز‌های جامعه‌اند. در شرایطی که دشمنان تلاش کرده‌اند امنیت کشور را خدشه‌دار کنند و اراده ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهند، جایگاه راهبردی ایران و ظرفیت‌های آن بیش از پیش اهمیت یافته است.

وی با اشاره به نقش مراکز درمانی در شرایط دشوار کشور خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، نگاه‌ها به مراکز درمانی و تلاش کادر سلامت دوخته می‌شود. اوج فداکاری پرستاران را در دوران دشوار کرونا شاهد بودیم؛ زمانی که این عزیزان با وجود خطر‌ها و سختی‌ها، در خط مقدم خدمت به مردم ایستادند.

استاندار خراسان شمالی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از پرستاران اظهار کرد: به اینکه الگوی شما حضرت زینب (س) است، افتخار می‌کنیم. قدردانی از جامعه پرستاری نباید تنها در سخن و مناسبت‌ها خلاصه شود؛ تلاش ما این است که با پیگیری مطالبات و رفع مشکلات، این قدردانی را در عمل نشان دهیم.