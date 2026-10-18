به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمودی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۵۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای در خاتم برداشت و برای تأمین خوراک دام به استان‌های یزد، فارس و کرمان ارسال شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم، با اشاره به آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای در این شهرستان گفت: عملیات برداشت این محصول از اوایل مهرماه آغاز شده و تا اوایل آبان‌ماه ادامه دارد.

محمودی با بیان اینکه سطح زیرکشت ذرت علوفه‌ای در شهرستان خاتم دو هزار هکتار است، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، امسال بیش از ۱۵۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای از مزارع این شهرستان برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به نقش این محصول در تأمین خوراک دام افزود: ذرت علوفه‌ای برداشت‌شده از مزارع شهرستان خاتم، برای استفاده در واحد‌های دامداری به استان‌های یزد، فارس و کرمان ارسال می‌شود و در تأمین نیاز دامداری‌های این استان‌ها نقش دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم همچنین با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی گفت: توسعه استفاده از روش‌های نوین آبیاری، انتقال دانش فنی و بهره‌گیری از تجربیات کشاورزان، از جمله برنامه‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خاتم و سازمان جهاد کشاورزی استان یزد برای بهبود بهره‌وری منابع آب و افزایش تولید محصولات کشاورزی است.

محمودی در پایان بر اهمیت به‌کارگیری روش‌های نوین کشاورزی و انتقال تجربه میان بهره‌برداران تأکید کرد و افزود: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد تولید در بخش کشاورزی شهرستان خاتم باشد.