فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: در چند عملیات هماهنگ پلیسی، ۲۲۲ قبضه سلاح غیر مجاز در استان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار محمود میرفیضی اظهار کرد: در این عملیات ۱۴۹ متهم و عامل نگهداری سلاح دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای تمهیدات و اقدامات پیش‌دستانه، پیشگیرانه و امنیت‌گستر ماموران سازمان انتظامی استان خوزستان، طی چند عملیات هماهنگ پلیسی در نشانگاه‌های آلوده به سلاح و مهمات، موفق شدند تعداد ۲۲۲ قبضه سلاح غیرمجاز را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان افزود: سلاح‌های کشف‌شده شامل ۶۵ قبضه سلاح جنگی و ۱۵۷ قبضه سلاح شکاری بوده و در این رابطه دو هزار و ۱۴۸ فشنگ مربوطه نیز کشف شده است.

سردار میرفیضی اظهار داشت: در این عملیات‌های موفق پلیسی، تعداد ۱۴۹ متهم و عامل نگهداری سلاح دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: این اقدام در ادامه طرح‌های پیشگیرانه و مقابله با قاچاق و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات در استان خوزستان انجام شده و فرماندهی انتظامی استان با جدیت تمام، برخورد با مخلان امنیت و دارندگان سلاح غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داده است.