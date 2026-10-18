به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در لاس‌وگاس آمریکا، در حالی پیگیری می‌شود که کاروان ایران با درخشش خیره‌کننده دلاوران مازندرانی، به یکی از مدعیان اصلی عنوان قهرمانی تیمی تبدیل شده است.

در پایان پنج وزن نخست، نمایندگان ایران صاحب دو مدال طلا و سه برنز شدند و رقابت نزدیکی را با روسیه برای تصاحب عنوان قهرمانی دنبال می‌کنند.

طلای درخشان رحمانی در وزن ۹۲ کیلوگرم

ابوالفضل رحمانی آزادکار شایسته مازندرانی، در وزن ۹۲ کیلوگرم مسیری پرفراز و نشیب اما مقتدرانه را طی کرد. او پس از استراحت در دور نخست، با نتیجه ۱۱ بر یک بورل جونیور از جامائیکا را شکست داد، سپس با نتیجه ۱۱ بر ۶ از سد کوراشویلی از گرجستان گذشت و در نیمه‌نهایی نیز آلتونباش از ترکیه را با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب کرد. رحمانی در دیدار نهایی به مصاف ارسلان باگایف از روسیه رفت و با ارائه یک کشتی هوشمندانه، با نتیجه ۵ بر ۲ به برتری رسید و مدال طلای جهان را از آن خود کرد.

برنز ارزشمند ابراهیم خواری در وزن ۶۱ کیلوگرم

ابراهیم خواری، دیگر آزادکار مازندرانی، در وزن ۶۱ کیلوگرم با وجود شایستگی‌های فراوان، در یکی از مراحل مسابقات با نتیجه ۷ بر یک مقابل داوینو از آمریکا مغلوب شد و به گروه بازنده‌ها رفت. اما او با روحیه‌ای بالا در جدول شانس مجدد، موکایدا از ژاپن را با نتیجه ۱۵ بر ۴ شکست داد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. خواری در این دیدار برای کسب مدال برنز به مصاف ویزنهانت از رومانی رفت و با نمایشی کاملاً برتر و نتیجه قاطع ۱۲ بر صفر، حریف خود را مغلوب کرد و بر سکوی سوم جهان ایستاد.

برنز رضا افشار در وزن ۸۶ کیلوگرم

رضا افشار، دیگر آزادکار شایسته کشورمان و از افتخارات مازندران، در وزن ۸۶ کیلوگرم برای کسب مدال برنز به مصاف میهالسن از مولداوی رفت. افشار در این دیدار با تسلط کامل بر حریف، با نتیجه قاطع ۶ بر صفر به برتری رسید و مدال برنز این وزن را از آن خود کرد تا سهم مازندران در مدال‌های جهانی بیش از پیش پررنگ شود.

سه فینالیست دیگر

در کنار این مدال‌ها، سه آزادکار دیگر ایران نیز با درخشش خود جواز حضور در دیدارهای فینال را کسب کردند. اهورا خاطری، دیگر دلاور مازندرانی، در وزن ۶۵ کیلوگرم پس از برتری ۱۵ بر ۱۴ مقابل آلایدار از قزاقستان و ۱۰ بر ۲ رستمبکوف از ازبکستان، در نیمه‌نهایی با نتیجه ۹ بر ۸ الدار احمدالدینوف از روسیه را شکست داد و فینالیست شد. ابراهیم الهی نیز در وزن ۷۰ کیلوگرم با نتایج درخشان، از جمله برتری ۴ بر صفر مقابل حریف ژاپنی، به فینال رسید. مهدی یوسفی از تهران نیز در وزن ۷۹ کیلوگرم با شکست حریف هندی، سومین فینالیست ایران شد.

مازندران؛ ستاره بی‌چون‌وچرای کشتی جهان

حضور پررنگ کشتی‌گیران مازندرانی در میان مدال‌آوران و فینالیست‌های این رقابت‌ها، بار دیگر ثابت کرد که مازندران نه‌تنها پایتخت کشتی ایران، بلکه یکی از قطب‌های اصلی پرورش استعدادهای درخشان در سطح جهانی است.

ابوالفضل رحمانی، ابراهیم خواری و رضا افشار با این افتخارآفرینی، نام خود را در تاریخ کشتی جهان ثبت کردند و سه فینالیست دیگر نیز در آستانه فتح سکوی جهانی قرار دارند تا سهم مازندران در این قهرمانی تاریخی بیش از پیش شود.